شيخ الأزهر: مستعد لترك كرسي المشيخة وفتح كُتّاب لتحفيظ القرآن الكريم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، تحدث خلاله عن أمنية تمناها طوال حياته، وذلك خلال زيارته لشرق آسيا على مدار الأسبوع الماضي.

شيخ الأزهر الشريف

وقال «الطيب» في الفيديو: «أقصى أمانيَّ حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كُتّابًا وأحفّظ التلاميذ القرآن الكريم، وأتمنى أن يوفقني الله لتحقيق هذه الأمنية قبل أن أموت، وأنا على استعداد لترك كرسي المشيخة مقابل تحقيق هذه الأمنية».

زيارة شيخ الأزهر للعاصمة الإندونيسية

والتقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس حكماء المسلمين في العالم، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وبرابوو سوبيانتو، وزير الدفاع الإندونيسي والرئيس المنتخب، ومعروف أمين، نائب الرئيس الإندونيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقيادات الدينية، وذلك في زيارة رسميَّة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تستغرق عدة أيام.