برنامج الحكومة: دور ثقافي لتعزيز صورة مصر الدولية

تهتم الدولة المصرية بدورها الثقافي على الساحتين الدولية والإقليمية، والعمل على جعل البيئة الثقافية المصرية بيئة خلاقة وحاضنة لكل الإبداعات العالمية، كما تسعى الدولة إلى تعزيز القوة الناعمة المصرية واستعادة ريادة مصر الثقافية من خلال العمل على أربعة برامج فرعية هي:

تعزيز صورة مصر الدولية، والترويج للعلامات التجارية المصرية، تحسين الأداء المصري في الصناعات الثقافية، وتحسين الأداء المصري في الإعلام والاتصال.

تعزيز صورة مصر الدولية

تستهدف الحكومة استكمال تفعيل تعزيز صورة مصر دوليا أمام الرأي العام العالمي، والتركيز على إبراز الصورة الحضارية لمصر، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في ذلك البرنامج:

- إنشاء المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة، ليكون معنيا بمتابعة تنفيذ البرامج والسياسات المستهدف تنفيذها ضمن استراتيجية القوة الناعمة المصرية.

- تطبيق الهوية الإعلامية المرئية لمصر، عبر اختيار شعار إعلامي يعكس الهوية الوطنية للدولة ويروج لمسيرتها التنوية وقيمها الأصيلة

- العمل على تعظيم الاستفادة من المباردات التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز قوتها الناعمة على غرار «مشروع الهوية البصرية»

تعزيز الدبلوماسية الثقافية

العمل على تعزيز الدبلوماسية الثقافية والمشاركة الدولية، عبر تنظيم برامج للتبادل الثقافي بالشراكة مع المؤسسات الثقافية العالمية، وتوسيع نطاق المنح الدراسية والشراكات الأكاديمية.

والعمل على إنشاء منصة رقمية تفاعلية خاصة بمصر، تقوم على أساس استخدام الذكاء الاصطناعي في إتاحة جميع البيانات والمعلومات التاريخية والثقافية وغيرها بشكل دقيق ويراعي وجهة النظر المصرية وأمنها القومي.

تنظيم مهرجانات ثقافية دولية في مصر للاحتفاء بالتراث المصري، بما يوفر منصة للتبادل الثقافي مع المشاركين من مختلف دول العالم، ويسهم في تعزيز صورة مصر الدولية.

تعزيز أواصر التعاون مع اتحادات المصريين بالخارج لدعم الروابط الثقافية خارجيا.