وزير الثقافة لـ«الوطن»: عودة الفعاليات الفنية الدولية المتوقفة قريبا

كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، عن الخطوط العريضة التي يعمل عليها في الفترة المقبلة، من أجل تطوير العمل الثقافي.

وقال «هنو» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ الفترة المقبلة تشهد عودة الفعاليات الفنية الدولية المتوقفة، وأبرزها «بينالي القاهرة الدولي للفنون»، الذي توقف منذ 2019.

الفعاليات الفنية في مصر في منتهى القوة

وأكد وزير الثقافة، أنّ الفعاليات الفنية في مصر في منتهى القوة، مشيرًا إلى أنّه يبحث مع الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عودة هذه الفعاليات بصورة لائقة، في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر، كمركز ثقافي وإقليمي ودولي.

وتابع «هنو» أنّ بناء الإنسان المصريّ يأتي على رأس أولويات العمل الثقافي في الفترة المقبلة، وذلك من خلال نشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار ودعم الموهوبين.

اللقاء مع قيادات وزارة الثقافة

وأجرى الدكتور أحمد هنو، اليوم، جولة تفقدية داخل قطاعات الوزارة، وعقد لقاءات مع قيادات الوزارة؛ لوضع خطة عمل مرحلية للنهوض بالقطاع الثقافي، ترتكز على حلول مبتكرة، وأفكار متطورة، وتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة، التي تشمل تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، مؤكدًا العمل على مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الرقمية، التي يشهدها العالم في مجالات التطبيقات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.