أول قرارات وزير الثقافة.. تعيين محمد عبدالحافظ رئيسا لهيئة قصور الثقافة

قال مصدر مسؤول بوزارة الثقافة، إنّ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اتخذ قرارًا بتفويض الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بتسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلفًا لعمرو البسيوني، والذي قام بتسيير أعمال الهيئة على مدار ما يقرب من عام.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنّ القرار صدر بعد لقاء مغلق استمر نحو ساعة جمع ناصف والبسيوني والدكتور أحمد هنو، بعد ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية، وزيرًا للثقافة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة

وبدأ محمد عبدالحافظ المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة في مباشرة عمله اليوم وترأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع ابدأ حلمك بمقر إقليم القاهرة الكبرى بالهرم.

ويستعد المشروع لاستئناف عمله في الفترة المقبلة في 4 محافظات هي أسوان والإسماعيلية وقنا وجنوب سيناء.