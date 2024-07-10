عالم بالأوقاف: العلاقة بين الزوجين قائمة على الفضل لا العدل

قال إبراهيم رضا، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن من عناصر نجاح الزواج هي المسؤولية المادية والقدرة على تلبية احتياجات المنزل، والقدرة الجسدية والدينية، فضلا عن توافر روح المشاركة بين الرجل والمرأة وخلق حالة طيبة بينهما، معلقا: «جميع العلاقات بين البشر أقامها الله على العدل إلا علاقة الزواج أقامها الله على الفضل».

القواسم المشتركة بين الزوجين

وأضاف«رضا»، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، أن أعلى نسب للطلاق هي التي تحدث في السنوات الأولى للزواج وبالتالي يجب إحسان الاختيار، والبحث عن قواسم مشتركة تجمع بين الشخصين والتناغم في الفكر والثقافة، والتعاون معا لبناء بيت سوي، مؤكدا أن معظم الخلافات بين عائلات الزوجين تكون بسبب المهر أو المؤخر لذلك يجب أن تنشأ العلاقة من البداية على الود.

الزواج عقد ديني

وتابع: «الزواج عقد ديني وليس مدنيا، ويجب أن يتوج الحب بعلاقة دينية مشروعة على سنة نبينا، ألا وهي الزواج وعدم الوقوع في علاقة محرمة تغضب الله».