أسماء جلال تكشف قصة حبها لوائل جسار: «طلبت منه الزواج.. كان كراش عمري»

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة الليلة، على برنامج «معكم» من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الذي يُعرض حاليًا على قناة «ON»، وتحدثت عن حبها الشديد للمطرب وائل جسار.

طفولة أسماء جلال في حب وائل جسار

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها تحب المطرب وائل جسار جدًا، حتى أنها وضعت صورة له في خزانة ملابسها وفوق سريرها منذ طُفولتها، واعتادت حضور جميع حفلاته، وهي مرتدية أفضل فستان تمتلكه وكانت في شكل متألق.

مقابلة أسماء جلال لوائل جسار لأول مرة

وكشفت أسماء جلال عن أول لقاء حدث بينهما، قائلة: «في أول مرة قابلته كنت أريد أن ألتقط صورة شخصية معه، وقلت له أنت عارف إن احنا هنتجوز، ورد مصدومًا: لا والله؟، وهذه المرة الأولى التي أروي فيها هذه القصة»، مضيفة: «هو بالنسبة لي كان كراش عمري».