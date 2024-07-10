الحكومة تستهدف إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية

أعلنت الحكومة خطتها في الفترة المقبلة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، موضحة أنها تبنت خلال الفترة الماضية خطة متكاملة بهدف الاستفادة من موقع مصر الجغرافي على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك دورها الرئيسي في الربط بين سلاسل التوريد العالمية، حيث توجد بها قناة السويس التي تعد أهم مرفق مائي تجاري عالمي.

إنشاء مراكز لوجستية دولية

أكدت الحكومة في برنامجها الجديدة لـ3 سنوات مقبلة، أنها تستهدف استكمال خطط إنشاء مراكز لوجستية دولية متكاملة بجوار المواني البحرية لتيسير الحركة الدولية للبضائع من أجل ربط مناطق الإنتاج المختلفة بالمواني عبر وسائل نقل سريعة وأمنة، وزيادة طاقة استيعاب المواني الرئيسة ورفع كفاءة العمليات البحرية واستكمال تطوير البنية التحتية الحالية.

وستعمل أيضاً على تأسيس مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم الخدمات اللوجستية، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري المصري إلى 31 سفينة عام 2026-2027 وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرا على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويا، فضلاً عن رفع كفاءة المواني الجافة من خلال تزويدها بالقاطرات وربطها بشبكة المراقبة المركزية للهيئة العامة للموانى البرية والجافة.

إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية

من المقرر أن تعمل الحكومة، وفق برنامجها الجديد، على إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية، ومنطقة لوجستية في أحد المواني البرازيلية، وإنشاء محطة متعددة الأعراض ومنطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، وعمل وصلة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن زيادة إجمالي السفن العابرة لقناة السويس إلى نحو 26 ألف سفينة عام 2027 بإيرادات متوقعة 10.5 مليار دولار وتحويل الممر الملاحي لقناة السويس لممر أخضر للنقل والشحن وكذا تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالطاقة الخضراء.

يتضمن برنامج الحكومة، العمل على رفع قدرة ميناء شرق بورسعيد لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 4.8 ملايين حاوية عام 2026-2027، ورفع قدرة ميناء السخنة لاستقبال حاويات الترانزيت إلى نحو 1.6 مليون حاوية مكافئة عام 2026-2027، والتوسع في إبرام شراكات استراتيجية مع شركات الشحن العالمية التي تمتلك أكثر من 70% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات.

تطوير 7 ممرات لوجستية

أكدت الحكومة، أنها ستعمل على تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي - الزراعي - التعديني - الخدمي» بالمواني البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالمواني الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وتطوير المواني البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من «18 - 22 متراً» ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة بالمواني البحرية 100 كم.

ستعمل الحكومة أيضاً على إنشاء حواجز أمواج بأطوال 25 كيلومترا وتعميق الممرات الملاحية، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على المواني المصرية.

أيضاً استكمال مخطط تنفيذ إنشاء 31 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتعزيز ارتباط المواني بالخطوط البحرية من خلال الرقمنة وربط الشبكات المحلية والإقليمية والعالمية، وتقليل زمن بقاء السفينة بالمواني عن طريق تنفيذ النافذة الواحدة، ورفع كفاءة العاملين بالمواني، وزيادة مهاراتهم وفقا لأحدث المستجدات في النقل بما يحقق زيادة إنتاجية الميناء.