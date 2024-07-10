أستاذ علوم سياسية: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 35 ألفا و800 بعد استهداف المدارس 

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ عدد الشهداء يقترب اليوم من 35 ألفًا و800 شهيد بعد الاستهداف العنيف للمدارس في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي تجرى في القاهرة والدوحة، تفتح أبواب الأمل للتوصل لاتفاق هدنة.

تخوفات من مماطلة بنيامين نتنياهو

وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تخوفات من بنيامين نتنياهو الذي سيتهرب من الالتزام بأي اتفاق قبل زيارته إلى واشنطن يوم 24 من الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لا يريد أي مخرجات قبل لقاءاته المنعقدة في واشنطن بين الجمهوريين وترامب، ومنظمة الإيباك وغيرها من الجهات.

وبيّن: «نتنياهو يحاول كسب الوقت من خلال التحريض الذي يخرج من حلفاء سموتيريش، من أجل عدم الوصول إلى اتفاق، ومن الواضح أن نتنياهو يخرج برسالة لتعكير صفو كل النتائج الإيجابية، إذ يقول: «نحن لن نسمح بوقف الحرب، وسنعود إليها بعد إتمام جزء من صفقة تبادل المحتجزين، وهذا ما يفسد كل الجهود المبذولة من الأطراف».