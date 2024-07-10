نتنياهو يقرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى أمريكا.. ماذا يخشى؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء داخل دولة الإسرائيلي، قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة، خوفًا من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

ماذا يدرس مكتب نتنياهو؟

وبحسب ما جاء في هيئة البث الإسرائيلية «كان» والتي ذكرتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن مكتب «نتنياهو» قد درس جميع الخيارات المختلفة للتوقف في أوروبا وما قد يحدث هناك، بل وفكر في عقد اجتماع سياسي بجمهورية التشيك أو المجر، الدول التي تعتبر صديقة لدولة الاحتلال لكنه تراجع عن القرار وسط مخاوف من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضده.

ومن المتوقع أن يتجنب «نتنياهو»، التوقف تمامًا والقيام برحلة مباشرة، على الرغم من الحاجة إلى تقليل عدد الركاب على متن الطائرة في رحلة مباشرة بشكل كبير، خاصة وأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي لم تتمكن من القيام برحلة عبر المحيط الأطلسي وهي تحمل حمولة كاملة من الركاب.

وبدلاً من التوقف في المطار، سيسافر رئيس الوزراء مباشرة برفقة عدد محدود إلى واشنطن العاصمة، حسب التقرير.

وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بسبب الجرائم المشتبه بها «التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كأسلوب من أساليب الحرب بما في ذلك حرمان المدنيين من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع».