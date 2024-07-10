عاجل.. اقتصاد دولة الاحتلال ينهار.. إغلاق 46 ألف شركة إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة

كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء عن إغلاق أكثر من 46 ألف شركة إسرائيلية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء التقرير بعنوان «الدولة في حالة انهيار»، وتم الاستناد على بيانات شركة المعلومات التجارية «Coface bdi» الذي كشف عن انهيارات واسعة في قطاعات البناء والتجارة والخدمات، مع توقع إغلاق 60 ألف شركة بنهاية العام الجاري (2024)، فيما ذكرت هيئة الأعمال الإسرائيلية إغلاق 46 ألف شركة منذ بداية الحرب.

بدوره، أشار يوئيل أمير، الرئيس التنفيذي لشركة المعلومات التجارية، «حوالي 77% من الشركات التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب، والتي تشكل نحو 35 ألف شركة، شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين».

ما الصناعات الأكثر عرضة للخطر؟

وأشار التقرير إلى أن الصناعات الأكثر عرضة للخطر هي صناعة البناء والسيراميك والتكييف والألومنيوم ومواد البناء والسياحة وصناعة الأزياء والأحذية والأثاث والأدوات المنزلية، وقطاع الخدمات ومن ضمنه المقاهي، وخدمات الترفيه والتسلية، والنقل، والتجارة في البلاد وسط نقص كبير في العمال وارتفاع تكاليف التمويل.

زيادة مخصصات خسائر الائتمان

أشارت وكالة بلومبيرج إلى أن أكبر 5 بنوك في البلاد قامت بزيادة مخصصات خسائر الائتمان للشركات الصغيرة بنحو 8 أضعاف خلال 2023، مقارنة بعام 2022.