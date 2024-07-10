البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي
كتب:
منة العشماوي
07:34 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في نفس الشهر من العام السابق و«سالب 0.7%» في مايو 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق و«سالب 0.8%» في مايو 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.