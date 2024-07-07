البنك المركزي يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.3 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو.

وحدد البنك المركزي، في بيان سابق له ببداية العام الجاري، موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع؛ لبحث أسعار الفائدة في يوليو 2024، والذي من المُقرر أن يُعقد في 18 يوليو الجاري.

وحدد البنك المركزي، أيضًا مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة في 2024، والتي عُقد منها 3 اجتماعات حتى الآن.