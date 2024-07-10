خبير يوضح أسباب تراجع معدل التضخم في مصر.. أبرزها ضبط الأسعار

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 27.5% في يونيو بعدما سجل خلال 28.1% في مايو الماضي.

وعلق بلال شعيب الخبير الاقتصادي على تراجع معدل التضخم في مصر إلى 27.5%، بأنه طبيعي ومتوقع لعدة أسباب تتمثل في استقرار سعر الصرف الدي كان له تأثير كبير جدًا على ارتفاع مؤشرات التضحم، مضيفا أن ما قامت به الدولة من إجراءات كتحديد سعر عادل للجنيه ورفع سعر الفائدة ساهم في إعادة توجيه الأمول نحو القطاع المصرفي مرة أخرى، والقضاء على السوق السوداء وبالتالي حدثت انتعاشة دولارية لدى البنك المركزي، ما ساعد على تلبية احتياجات المستثمرين.

تراجع التضخم السنوي في مصر

وأكد «شعيب» في تصريح خاص لـ«الوطن» أن ارتفاع الاحتياطي النقدي أيضا له دور كبير في تراجع التضخم السنوي للشهر الرابع على التولي إلى 27.5% خلال يونيو ليسجل لأول مرة في تاريخه نحو 46 مليار دولار، متوقعا حدوث تراجع كبير في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات لضبط الأسواق وكبح جماح محتكري السلع والعملات.

مؤتمر الاستثمار المصري

وأضاف أن ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات موسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية ساعد في استقرار الوضع الدولاري داخل السوق المصرية، وكان لمشروع رأس الحكمة عامل كبير في ذلك، ما أسفر عن وجود العديد من الاتفاقيات آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي نتج عنه استثمارات بلغت نحو67 مليار دولار.