متحدث «الوزراء»: الجهات الحكومية بحاجة إلى عملية إصلاح شامل وهيكلي وبناء الكوادر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، لإن «الثورة الإدارية» وعملية الإصلاح الشامل والهيكلي في الجهات الحكومية المختلفة أمر ضروري.

بناء الكوادر المدربة

وأكّد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة» أهمية الحرص على بناء الكوادر المدربة، التي لديها القدرة على القيام بالعمل، مع بناء القيادات من الصف الثاني والثالث في الوزارات المختلفة، وهو أحد التكليفات من رئيس مجلس الوزراء.

الإصلاح عملية شاملة

وأوضح أن عملية الإصلاح تشمل تبسيط الإجراءات وتطوير العمل داخل الجهات الحكومية، بجانب عملية الهيكلة وتدريب وبناء الكوادر اللازمة.