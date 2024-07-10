اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: مستمرون في جهود ضبط السوق و«الغرف» تتوقع انخفاض أسعار اللحوم والبيض
كتب:
أحمد العانوسي
07:40 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- العالم علمين.. ينطلق.. الجمال بيتكلم مصرى
- الحكومة: مستمرون فى جهود ضبط السوق و«الغرف» تتوقع انخفاض أسعار اللحوم والبيض
- رئيس الوزراء: حريصون على سرعة تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الجديدة وربطها مع الشبكة القومية
- «الخارجية»: توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات مع الأردن
- «عبدالعاطى»: «غزة» تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة
- «المتحدة» تتحمل نفقات علاج صحفية.. و«الفقى»: جزء من واجبنا
- نقيب الصحفيين يشكر «المتحدة»: إنقاذ حياة زميلة لنا أكبر جائزة يمكن تقديمها للنقابة
- فرحة بين طلاب «الثانوية» بأسئلة «الجيولوجيا وعلم النفس والجبر»
- وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية: نسبة النجاح 70.9%.. والأوائل 20 طالبة و6 طلاب
الصفحة الثانية
- نائب رئيس الوزراء: وضع آليات لتنفيذ اشتراطات التنمية الصناعية والبيئية لزيادة الاستثمارات
- وزير البترول يشهد استقبال سفينة تحمل 80 ألف طن مازوت
- «بدوى»: التسهيلات المتوافرة بـ«السخنة» تُمكّن القطاع من تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية
- تطهير 4444 مصرفاً بأطوال 22 ألف كيلومتر مرتين سنوياً
- «سويلم» يتلقى تقريراً عن حالة منظومة الصرف الزراعى وآليات الحفاظ على المناسيب الآمنة
- «الصحة»: تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات وخطة متكاملة لتوفير الكوادر الطبية بكل منشأة
- وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق بـ«القاهرة الجديدة» و«سكن لكل المصريين»
- «عبدالغفار»: حصر دورى لأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير النواقص
- «الشربينى»: الالتزام بمواعيد إنهاء الأعمال وتحسين الصورة البصرية على المحاور
- «التدخل السريع» يتعامل مع 6 آلاف حالة خلال النصف الأول من العام
- المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل توزيع جهاز عرائس لـ«الأوْلى بالرعاية»
- القوات البحرية تستقبل رئيس أركان «البحرية الفرنسية» بالأسطول الشمالى
- القوات المسلحة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
الصفحة الثالثة
- البرلمان يعقد اجتماعين لمناقشة برنامج الحكومة
- عمّار على حسن: مصريات منسيات
- «المشاط»: بناء الإنسان جزء من البرنامج.. وترشيد الإنفاق الاستثمارى ضرورة للسيطرة على التضخم
- طلاب «الثانوية» عن «الجيولوجيا وعلم النفس والجبر»: سهلة ومباشرة
- وزير التعليم: مصلحة الطلاب على رأس أولوياتنا.. وضبط 5 حالات غش والتحفظ على الهواتف المستخدمة
- 2.9 مليار دولار صادرات زراعية خلال النصف الأول من 2024
- «ابدأ» تنقذ 3 مصانع من التعثر.. وتعزز دور القطاع الخاص وتعيد الحياة لـ11 ألف أسرة
- «المبادرة» وفرت 10 آلاف فرصة عمل لمصنع إلكترونيات متعثر فى الغربية بفتح آفاق تصديرية جديدة.. ودعمت «أنجل ييست إيجيبت» لترتفع صادراته إلى 80% بحصيلة 105 ملايين دولار سنوياً.. و«فانتازيا» للمفروشات والمراتب يقتحم أسواق 14 دولة حول العالم بعد إنقاذه من الركود
الصفحة الرابعة
- أحمد رفعت: .. وعاجل إلى وزارة الكهرباء!
- د. محمود خليل: «الشركسكين» والسلم
- د. خديجة حمودة: وما زال العرض مستمراً لفيلم اللامعقول
- أميرة خواسك: أحمد رفعت ليس الأول ولا الأخير
- بلال الدوى: «شراكة استراتيجية» ناجحة بين مصر وأمريكا
- سحر الجعارة: رسالة إلى ناشطة أجنبية
الصفحة الخامسة
- المدينة الساحرة تستعد لاستقبال المهرجان الأكبر عربياً فى نسخته الثانية الليلة
- العالم علمين.. ينطلق.. الجمال بيتكلم مصرى
- «الكينج» يفتتح الفعاليات.. حفلات وعروض مسرحية ورياضية ترسم دورة استثنائية
- فنانون: دليل على الريادة الفنية.. ومصر ستظل هوليوود الشرق
- .. ونقاد: رسالة تؤكد أن الفن حاضر فى وقت الأزمات
- «سليم»: يستحوذ على اهتمام العالم و«شاهين»: تخصيص جزء من أرباحه للفلسطينيين لفتة عظيمة
الصفحة السادسة
- مصر تستعد للمشاركة الأولمبية الأكبر فى تاريخها.. ودعم كبير من الدولة
- شرف عظيم.. كلمات وفرحة خاصة لـ«سارة والجندى» بعد تكليفهما برفع العلم فى الافتتاح
- فن ورسائل.. رحلة التميمة من «رجل الثلج ووحوش الساسكواتش ورعاة البقر» لـ«الحرية»
- قصة بطل.. كرم جابر.. المصارع المكافح
الصفحة السابعة
- «الكرة» فى الملعب.. المنتخب الأولمبى ينتظر ساعة المغادرة.. و«الننى» يحمل شارة القيادة
- «الطائرة» تُحلِّق عالياً.. اللاعبون جاهزون و«قمر»: سننافس
- «الفراشات» شكل تانى.. بطلات السباحة التوقيعية فى طريق المجد رغم التحديات
- ياسر إدريس: زمن «الفسحة» انتهى
- «من أجل الكوكب».. فرنسا تحلم بدورة صديقة للبيئة و7 مليارات دولار للإنفاق على الحدث
الصفحة الثامنة
- مصطفى عمار يكتب: عندما انتصرت الشركة المتحدة للإنسانية والمهنة
- الشيف الصغير.. من شابه أمه.. «محمد» يرسم مشواره على «نار هادية»
- ضحك وألعاب مياه وجلسات سمر لسيدات دور الرعاية.. دقـــواالشماسى
- «تورتة وعصائر».. 3 أطنان مانجو.. سر السعادة على شواطئ الغردقة
- بساق واحدة.. «محسن» يبيع الحلوى.. ويحترف كرة القدم