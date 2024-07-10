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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: مستمرون في جهود ضبط السوق و«الغرف» تتوقع انخفاض أسعار اللحوم والبيض

كتب:

أحمد العانوسي
07:40 م | الأربعاء 10 يوليو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- العالم علمين.. ينطلق.. الجمال بيتكلم مصرى

- الحكومة: مستمرون فى جهود ضبط السوق و«الغرف» تتوقع انخفاض أسعار اللحوم والبيض

- رئيس الوزراء: حريصون على سرعة تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الجديدة وربطها مع الشبكة القومية

- «الخارجية»: توجيهات رئاسية بتعزيز العلاقات مع الأردن

-  «عبدالعاطى»: «غزة» تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة

- «المتحدة» تتحمل نفقات علاج صحفية.. و«الفقى»: جزء من واجبنا

-  نقيب الصحفيين يشكر «المتحدة»: إنقاذ حياة زميلة لنا أكبر جائزة يمكن تقديمها للنقابة

- فرحة بين طلاب «الثانوية» بأسئلة «الجيولوجيا وعلم النفس والجبر»

-  وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية: نسبة النجاح 70.9%.. والأوائل 20 طالبة و6 طلاب

الصفحة الثانية 

- نائب رئيس الوزراء: وضع آليات لتنفيذ اشتراطات التنمية الصناعية والبيئية لزيادة الاستثمارات

- وزير البترول يشهد استقبال سفينة تحمل 80 ألف طن مازوت

-  «بدوى»: التسهيلات المتوافرة بـ«السخنة» تُمكّن القطاع من تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية

- تطهير 4444 مصرفاً بأطوال 22 ألف كيلومتر مرتين سنوياً

-  «سويلم» يتلقى تقريراً عن حالة منظومة الصرف الزراعى وآليات الحفاظ على المناسيب الآمنة

- «الصحة»: تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات وخطة متكاملة لتوفير الكوادر الطبية بكل منشأة

- وزير الإسكان يتفقد مشروعات تطوير الطرق بـ«القاهرة الجديدة» و«سكن لكل المصريين»

-  «عبدالغفار»: حصر دورى لأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية لتوفير النواقص

- «الشربينى»: الالتزام بمواعيد إنهاء الأعمال وتحسين الصورة البصرية على المحاور

- «التدخل السريع» يتعامل مع 6 آلاف حالة خلال النصف الأول من العام

- المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل توزيع جهاز عرائس لـ«الأوْلى بالرعاية»

- القوات البحرية تستقبل رئيس أركان «البحرية الفرنسية» بالأسطول الشمالى

-  القوات المسلحة حريصة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

الصفحة الثالثة 

- البرلمان يعقد اجتماعين لمناقشة برنامج الحكومة

- عمّار على حسن: مصريات منسيات

-  «المشاط»: بناء الإنسان جزء من البرنامج.. وترشيد الإنفاق الاستثمارى ضرورة للسيطرة على التضخم

- طلاب «الثانوية» عن «الجيولوجيا وعلم النفس والجبر»: سهلة ومباشرة

-  وزير التعليم: مصلحة الطلاب على رأس أولوياتنا.. وضبط 5 حالات غش والتحفظ على الهواتف المستخدمة

- 2.9 مليار دولار صادرات زراعية خلال النصف الأول من 2024

- «ابدأ» تنقذ 3 مصانع من التعثر.. وتعزز دور القطاع الخاص وتعيد الحياة لـ11 ألف أسرة

-  «المبادرة» وفرت 10 آلاف فرصة عمل لمصنع إلكترونيات متعثر فى الغربية بفتح آفاق تصديرية جديدة.. ودعمت «أنجل ييست إيجيبت» لترتفع صادراته إلى 80% بحصيلة 105 ملايين دولار سنوياً.. و«فانتازيا» للمفروشات والمراتب يقتحم أسواق 14 دولة حول العالم بعد إنقاذه من الركود

الصفحة الرابعة 

- أحمد رفعت: .. وعاجل إلى وزارة الكهرباء!

- د. محمود خليل: «الشركسكين» والسلم

- د. خديجة حمودة: وما زال العرض مستمراً لفيلم اللامعقول

- أميرة خواسك: أحمد رفعت ليس الأول ولا الأخير

- بلال الدوى: «شراكة استراتيجية» ناجحة بين مصر وأمريكا

- سحر الجعارة: رسالة إلى ناشطة أجنبية

الصفحة الخامسة 

- المدينة الساحرة تستعد لاستقبال المهرجان الأكبر عربياً فى نسخته الثانية الليلة

- العالم علمين.. ينطلق.. الجمال بيتكلم مصرى

- «الكينج» يفتتح الفعاليات.. حفلات وعروض مسرحية ورياضية ترسم دورة استثنائية

- فنانون: دليل على الريادة الفنية.. ومصر ستظل هوليوود الشرق

- .. ونقاد: رسالة تؤكد أن الفن حاضر فى وقت الأزمات

- «سليم»: يستحوذ على اهتمام العالم و«شاهين»: تخصيص جزء من أرباحه للفلسطينيين لفتة عظيمة

الصفحة السادسة

- مصر تستعد للمشاركة الأولمبية الأكبر فى تاريخها.. ودعم كبير من الدولة

- شرف عظيم.. كلمات وفرحة خاصة لـ«سارة والجندى» بعد تكليفهما برفع العلم فى الافتتاح

- فن ورسائل.. رحلة التميمة من «رجل الثلج ووحوش الساسكواتش ورعاة البقر» لـ«الحرية»

- قصة بطل.. كرم جابر.. المصارع المكافح

الصفحة السابعة

- «الكرة» فى الملعب.. المنتخب الأولمبى ينتظر ساعة المغادرة.. و«الننى» يحمل شارة القيادة

- «الطائرة» تُحلِّق عالياً.. اللاعبون جاهزون و«قمر»: سننافس

- «الفراشات» شكل تانى.. بطلات السباحة التوقيعية فى طريق المجد رغم التحديات

-  ياسر إدريس: زمن «الفسحة» انتهى

- «من أجل الكوكب».. فرنسا تحلم بدورة صديقة للبيئة و7 مليارات دولار للإنفاق على الحدث

الصفحة الثامنة

- مصطفى عمار يكتب: عندما انتصرت الشركة المتحدة للإنسانية والمهنة

- الشيف الصغير.. من شابه أمه.. «محمد» يرسم مشواره على «نار هادية»

- ضحك وألعاب مياه وجلسات سمر لسيدات دور الرعاية.. دقـــواالشماسى

- «تورتة وعصائر».. 3 أطنان مانجو.. سر السعادة على شواطئ الغردقة

- بساق واحدة.. «محسن» يبيع الحلوى.. ويحترف كرة القدم

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بقلم أحمد العانوسي