عضو بالنواب: اتفاق في لجنة دراسة برنامج الحكومة على تحديات المرحلة

أكد النائب طارق رضوان، عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، أن اليوم كانت الجلسة الأولى للجنة مناقشة برنامج الحكومة وحضر بها وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الاستثمار، موضحًا أنه لأول مرة يشعروا أن هناك تناغما وتوحيدا للرؤى في العمل المؤسسي المعني بالاقتصاد المصري، مشددًا على أنه جاء في معرض كلمات الوزراء الرؤية الخاصة في ضوء التكليفات للحكومة الجديدة من قبل الرئيس السيسي.

استعراض لرؤى الحكومة

وأشار «رضوان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن اليوم كان هناك استعراضا للرؤية وأضيف على هذه الرؤية استراتيجية وأهداف بمراحل تنفيذ، موضحًا أن وزير المالية تناول اليوم خلال جلسات اللجنة أساليب الإدارة بشكل عام ولكن كانت هناك حالة من الترقب من أعضاء اللجنة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة.

تحديات تواجه مصر

وشدد على أنه كان هناك اتفاق على التحديات التي مرت بها مصر وتم الإشارة إلى المستهدفات خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية وتحقيق أحلام المصريين والتخفيف من حدة التوترات الاقتصادية التي مرت بها مصر مؤخرًا، موضحًا أن الجلسة الأولى الخاصة بالاقتصاد انتهت والجلسة الثانية تضم وزراء العدل والأوقاف والثقافة، وتم عرض رؤى الوزراء.

وأوضح أنه تم وضع عدة مستهدفات من قبل المجموعة الوزارية المعنية بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطط قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى، مشددًا على أن الخطط الاقتصادية قصيرة المدى تستهدف العمل على جذب رؤس أموال واستثمارية جديدة ووضع منظومة لتيسير إنشاء الشركات والاستهدفات الاستثمارية في مصر.