خبير علاقات دولية: أمريكا تواجه انتقادات بسبب تقديم دعم محدود لأوكرانيا

قال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، إن العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، علاقة حساسة، خاصة بعد انتقادات ترامب لزيلينسكي وقضايا الفساد المنتشرة في أوكرانيا.

وأشار «مسعد» خلال مداخلة هاتفية عبر «اكسترا نيوز»، إلى أن زيلينسكي واجه في كل مقابلة صحفية سؤالًا عن رأيه في ترامب وقضايا أوكرانيا.

تخوفات من وصول ترامب إلى البيت الأبيض

وأضاف أن هناك خوفًا كبيرًا من الغرب بشكل عام من وصول ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى اعتقادهم أن وصوله للحكم قد يؤدي إلى توقف المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى أوكرانيا، ورغم ذلك، أعلن الأمين العام لحلف الناتو عن وجود خطة لدعم أوكرانيا بقيمة 100 مليار دولار على مدار 5 سنوات.

أمريكا تحقق انتصارات لأوكرانيا

وأشار «ماركو» إلى عدم وجود اختلاف كبير بين الرئيس ترامب والرئيس بايدن، حيث يلعب بايدن دورًا كبيرًا في تحقيق الانتصارات العسكرية لصالح أوكرانيا.

وتابع أن الولايات المتحدة تواجه انتقادات بسبب تقديمها لدعم محدود لأوكرانيا، مما يؤثر على صورة الولايات المتحدة في النظام الدولي.

واختتم قائلا: «يجب على الرئيس زيلينسكي أن يكون دبلوماسيًا وسياسيًا في تعامله مع ترامب، لأنه من الصعب توقع تصرفاته، كما أن مستقبل الرئيس بايدن ومستقبل الولايات المتحدة هما ما يشغل الآن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء».