انطلاق قمة الناتو بواشنطن.. فرصة «بايدن» الأخيرة ودعم أوكرانيا أولوية

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن برؤساء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في واشنطن اليوم الثلاثاء لحضور قمة «الناتو»، والتي تأتي في ظل العديد من التهديدات التي تضرب الحلف، ومستقبل «بايدن» المتوتر، وهي محاولة لإقناع الحلفاء في الداخل الأمريكي والخارج، بأنه لا يزال قادرًا على قيادة البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى.

ويخطط زعماء حلف «الناتو» لتعزيز الدعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولكن بالنسبة للرئيس الأمريكي أصبحت القمة بمثابة إثبات لقدرته على تلبية المطالب الملحة للرئاسة لمدة 4 سنوات أخرى، مع زيادة المطالب باستقالته ومدى صحته العقلية والجسدية.

وسيلة جيدة للحكم على قدرة بايدن

وقال «بايدن» في وقت سابق، إن عمله في القمة حيث يحتفل حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالذكرى الـ75 لتأسيسه، سيكون وسيلة جيدة للحكم على قدرته المستمرة على أداء وظيفتهن، كما أشار إلى سعيه لحشد أعضاء الحلف كمثال رئيسي على زعامته الثابتة ومن بين الأسباب التي تجعله يستحق 4 سنوات أخرى في البيت الأبيض.

ووصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن لحضور قمة حلف الناتو، قائلًا إنه سيناضل من أجل اتخاذ قرارات قوية لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والحصول على المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز «إف-16».

خطاب جو بايدن المتوقع في قمة الناتو

ومن المتوقع أن يكون خطاب جو بايدن الافتتاحي في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، أي الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسيسلط الرئيس الأمريكي الضوء على ما تعتبره إدارته إنجازًا رئيسيًا، وهو أن «الناتو» أقوى وأكثر اتحادًا تحت قيادته.