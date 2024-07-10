العرض المسرحي «نوستالجيا 90/80» يرفع شعار كامل العدد في الإسماعيلية

أشاد جمهور الإسماعيلية بعرض الدراما الاستعراضية الغنائية «نوستالجيا 90/80»، والذي عُرض مساء أمس على خشبة مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، والعرض من إخراج تامر عبدالمنعم.

وحضر العرض اللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية الذي أشاد بالعرض المسرحي وقام بتحية الفنان تامر عبدالمنعم على هذا العرض.

فكرة وأبطال عرض «نوستالجيا 90/80»

عرض «نوستالجيا 90/80» فكرته مستوحاة من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن، وهو من بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، واستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، وإعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، وديكور المهندس محمد جابر، ومكياچ إسلام عباس، ومصمم الأزياء رنا عبدالمجيد، وإضاءة عز حلمي، والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفاصيل جولات عرض «نوستالجيا 90/80»

والإسماعيلية هي المحافظة الرابعة التي تستضيف العرض بعد عرضه بالقليوبية وبورسعيد والقاهرة. وتعد ليلة عرض قصر ثقافة الإسماعيلية هي الـ15 وترفع شعار كامل العدد كما حدث في القاهرة والقليوبية وبورسعيد.

من جهة أخرى، تقرر عرض الدراما الإستعراضية الغنائية «نوستالجيا 90/80» على خشبة مسرح الأنفوشي بالإسكندرية يوم 18 يوليو الجاري ولمدة ثلاثة أيام، كما يستأنف العرض جولته خلال الإجازة الصيفية في شتى المحافظات.