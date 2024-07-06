مد عرض «نوستالجيا 80-90» على مسرح السامر حتى الاثنين المقبل.. الحضور بالمجان

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مد عرض «نوستالجيا 80-90» بمسرح السامر، حتى يوم الاثنين القبل، بسبب الإقبال الجماهيري على العرض، الذي رفع أمس «لافتة كامل العدد»، ويقدم العرض مجانا للجمهور بأسبقية الحضور.

«نوستالجيا 80-90».. عرض درامي استعراضي غنائية

«نوستالجيا 80-90» عرض درامي استعراضي غنائية من إنتاج هيئة قصور الثقافة، الرؤية والإخراج للفنان تامر عبد المنعم، وبطولة مجموعة من أعضاء فرقة السامر المسرحية، والاستعراضات لعدد من فرق قصور الثقافة منها فرقة بورسعيد وفرقة الحرية وفرقة سوهاج وفرقة روض الفرج للفنون الشعبية، إعداد موسيقى وإعادة التوزيع العرض لـ محمد مصطفى، الديكور محمد جابر، والماكياج إسلام عباس، ومصمم أزياء رنا عبد المجيد.

ويتضمن العرض فقرات متنوعة من أبرز الأعمال التليفيزيونية والسينمائية والمسرحية والإعلانية خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات مع إعادة توزيعها بشكل جديد، كمحاولة لاستعادة الذكريات والتعريف بالهوية الفنية المصرية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت سابقا أن العرض سينطلق في جولة إلى عدد من المحافظات ضمن العروض الفنية الخاصة في مبادرة «ثقافتنا في إجازتنا».