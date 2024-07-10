«البترول»: ضرورة العمل على زيادة إنتاج الغاز محليا لسد احتياجات الكهرباء

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونوابه بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمُناقشة التحديات الحالية فيما يخص صناعة الغاز الطبيعي والعمل على زيادة إنتاجه.

وأكد المهندس كريم بدوي، في مستهل اللقاء التزام قطاع البترول بدوره الفاعل والأساسي في تنمية موارد الطاقة التي تلبي احتياجات القطاعات الأساسية المُستهلكة كالكهرباء والصناعة، وهو ما يتم العمل عليه كحلول مستدامة من خلال جهود مُتعددة على التعامل مع تحديات التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، والزيت الخام ومن ثم زيادة الإنتاج إلى المعدلات المرجوة لصالح تنمية الاقتصاد المصري، الذي تمثل الطاقة بالنسبة له شريان حياة.

تحقيق زيادة في الإنتاج سيكون له انعكاس إيجابي

و أشار الوزير إلى أن النجاح في التعامل مع التحديات وزيادة الإنتاج له انعكاس إيجابي على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية بقطاع البترول، والغاز وتنمية موارد الطاقة بشكل أكبر، وتعظيم إيرادات الدولة من هذا القطاع المٌؤثر بشكل كبير في التنمية الاقتصادية خاصة مع زيادة الإنتاج التي سيقابلها تقليل في استيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية، والقطاعات الكبرى المستهلكة.

ولفت بدوي إلى الدور الإيجابي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، كأحد أذرع الدولة في جذب الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة، التي تعود بلاشك على الاقتصاد المصري وقطاعاته المختلفة التي يقوم نموها على إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي.

ولفت الوزير إلى أن مصر لديها إرادة قوية لحل مشكلة المديونية المتراكمة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز، وهو ما أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مما سيكون له أثره الإيجابي على تهيئة المناخ الاستثماري المُحفز للشركاء على الإسراع بتنفيذ برامج عمل لزيادة الإنتاج من الحقول المكتشفة، وتسريع وتيرة الاستكشافاتُ الجديدة من المناطق الواعدة التي تم إسنادها إلى شركات عالمية كبرى خلال المزايدات المطروحة في السنوات الأخيرة.

جولات تفقدية للوزير في مواقع العمل

وأكد الوزير أنه سيقوم بجولات ميدانية في مختلف مواقع العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة والالتقاء مع العاملين، موجهاً القيادات بزيادة التواصل وإجراء الجولات الميدانية التي تسمح بزيادة التواصل المباشر مع العاملين بالحقول والمواقع والمنشآت الإنتاجية من أجل الوقوف على التحديات بشفافية وطرح كل الحلول الممكنة.

وشدد الوزير على أهمية محوري السلامة وخفض انبعاثات الكربون في استراتيجية عمل قطاع البترول خاصة وأن تعزيز السلامة في مواقع الإنتاج عامل مٌؤثر في دعم المناخ الاستثماري، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار هذا إلى جانب أهميته في الحفاظ على العنصر البشرى والأصول.

واستمع الوزير خلال الاجتماع مع قيادات ونواب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ووكلاء الوزارة إلى أهم التحديات الحالية، والحلول المطروحة التي يمكن العمل عليها في مجال تسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات الجديدة وتنفيذ برامج العمل بكفاءة في هذه المجالات والعمل على التسويق الجيد للمناطق الواعدة، والتحديات إزاء تعظيم عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل التي تتطلب تنسيق حكومي لتذليل التحديات في هذا المجال من أجل توفير موارد مالية هائلة على الدولة تتحملها لدعم أسطوانات البوتاجاز.