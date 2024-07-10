قادة «الناتو»: نرحب بالسويد العضو الثاني والثلاثين والأحدث في الحلف

رحب قادة الناتو، بالسويد العضو الثاني والثلاثين والأحدث في الحلف، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار القادة إلى أن الحلف يظل هو الأقوى في التاريخ، وتعهدوا بحماية كل شبر من أراضيه بمقتضى البند الخامس، مؤكدين أن روسيا تظل هي التهديد الأخطر على أمن دول الحلف، ومن حق أوكرانيا تقرير مصيرها ومستقبلها سيكون في الناتو.

وأكد قادة حلف الناتو، أن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تهدد الأمن الأوروبي عبر المحيط الأطلسي، مشيرين إلى أن أكثر من ثلثي أعضاء الناتو أوفوا بالتزاماتهم تجاه الحلف بنسبة 2%؜ من ناتجهم المحلي.