خبير: الناتو أصبح أداة لتنفيذ الساسية الخارجية الأمريكية ومواجهة خصومها

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن حلف الناتو في مفترق طرق بالفعل، ليس فقط من خلال حجم التهديدات والتحديات، وربما الأولويات في الفترة المقبلة، ولكن أيضا في قدرته على الاستمرارية والتماسك، وإن كان يبدو أنه أكثر قوة ومتماسك ظاهريا.

اختلافات عميقة في الحلف

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه يوجد اختلافات عميقة في حلف الناتو فيما يتعلق بعدم وجود توافق أو إجماع بين أعضائه، خاصة بين عدة أطراف أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا، وبين الجانب الأمريكي، حول أولويات الحلف ومصادر التهديد التي تواجهه، التي تجعل منه دائما حلفا عسكريا لديه أولوية في مواجهة هذه التهديدات.

فزاعتان لاستمرار الحلف

وتابع: «هناك محاولة أمريكية للتركيز على الفزاعتين الروسية والصينية لاستمرار الحلف وحشد الدول الأوروبية لكي يكون هناك مواجهة لكلا الحلفين، والتي بدأت بالفعل مع روسيا عبر جبهة أوكرانيا، وواشنطن الآن تحاول إشعال توترات فيما يتعلق بالجبهة الصينية عبر مسألة تايوان، وبدأ الأوروبيون يعتقدون أن الحلف تحول إلى أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية ومواجهة خصومها».