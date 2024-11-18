كاتب صحفي: مصر حاضرة بقوة في كل التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قمة مجموعة العشرين تعد المنصة التجارية والاقتصادية الأكبر في العالم، كونها تضم أرقاما ضخمة، سواء فيما يتعلق بعدد السكان أو حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول أو غيرها من أمور لها علاقة بحجم التبادل التجاري بين هذه الدول، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري لهذه الدول تجاوز 88 مليار دولار تقريبا.

تواجد مصري في قمة العشرين

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التواجد المصري في قمة العشرين منذ عام 2016 جعلها ضيف دائم بها، لافتا إلى أن مصر حاضرة بقوة في كل التجمعات والتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية

وأشار إلى أن مشاركة مصر في كل التجمعات الاقتصادية يعد إنجازا دبلوماسيا مهما للغاية، فلولا ما حققته الدولة المصرية من اتزان في العلاقات الخارجية وقدرة على الانفتاح على جميع الأقطاب الدولية، فضلا عن علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول، ما كانت تستطيع مصر أن تتواجد بهذا الثقل الدولي والإقليمي.