أستاذ اقتصاد: مصر تقدم حلولا لمشكلات العالم في قمة مجموعة العشرين

علق الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة الزقازيق، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين بالهند، مؤكدا أنها تعبر عن الرأي العام العالمي باعتبار أن الدولة المصرية تمتلك دبلوماسية عالية ولديها فهم واضح لكل المشكلات الدولية.

وأضاف الشوادفي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ مصر تقدم حلولا، وليست ضيفا، في ظل المشكلات التي يواجهها العالم، حيث يحقق العالم المتقدم التنمية، بينما دول العالم النامي تجد صعوبة في هذا الأمر.

مشكلات كبيرة تواجه دول العالم

وتابع أن هناك مشكلات كبيرة جدا تواجه دول العالم غير المتقدم والاقتصاديات الناشئة، ومن ثم فإن النمو لا يمكن أن يتحقق في العالم إلا إذا تمت معالجة مشكلات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ومن هنا كانت فلسفة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن أول مشكلة تواجه العالم النامي هي الديون، حيث أصبحت مشكلة كبيرة في الاقتصاديات الناشئة، مؤكدًا ضرورة معالجة هذه الديون حتى تنطلق الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات النامية.