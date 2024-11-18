تصعيد محتمل بعد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ «أتاكمز».. ما علاقة كوريا؟

إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ «أتاكمز»، وهي صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، يعد خطوة كبيرة تسهم في تعزيز القدرة العسكرية لأوكرانيا، ولكنها ستؤدي إلى تصعيد محتمل مع روسيا.

لماذا سمحت الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى؟

ويبدو أن واشنطن قررت السماح باستخدام صواريخ «أتاكمز» التي يمكنها ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، في ضوء عدة عوامل منها التهديد المتزايد من روسيا بعد نشر 10000 جندي كوري شمالي في المنطقة الحدودية المقابلة لأوكرانيا، حيث يسعى بايدن لتقديم كل الدعم الممكن لكييف قبل أن يسلم السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي أبدى بعض التحفظات حول استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، كانت الولايات المتحدة تقدم الدعم العسكري لكييف، وعلى الرغم من استخدام أوكرانيا لهذه الصواريخ ضد القوات الروسية في المناطق المحتلة داخل أوكرانيا، كانت واشنطن ترفض السماح باستخدامه داخل روسيا.

تأثير الصواريخ على ساحة الحرب

يمكن أن يكون للصواريخ بعيدة المدى تأثير كبير على سير الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال توجيه ضربات داخل العمق الروسي، وخاصة في منطقة كورسك الروسية الحدودية، بعد سيطرت القوات الأوكرانية علي أكثر من 1000 كيلومتر مربع منها في أغسطس الماضي.

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن ترد القوات الروسية بدعم من قوات كوريا الشمالية، بهجوم مضاد لاستعادة تلك المنطقة.

وعلى الرغم من أن عدد صواريخ «أتاكمز» المتاحة لأوكرانيا قد لا يكون كافيًا لتحويل مسار الحرب، إلا أن استخدامها قد يساهم في رفع معنويات القوات الأوكرانية، من خلال الهجمات المحتملة على أهداف روسية استراتيجية منها القواعد العسكرية ومخازن الذخيرة، إلى جانب جسر كيرتش، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي، ما يمكن أن يضعف البنية التحتية العسكرية الروسية ويجبر موسكو على إعادة تقييم استراتيجياتها.

رد فعل روسيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية سيعتبر بمثابة «مشاركة مباشرة» لدول الناتو في الحرب، وأن استخدام صواريخ «أتاكمز» على الأراضي الروسية، سيمثل «خطًا أحمر»، محذرًا من أن بلاده سترد بشكل حاسم، وفقًا لوكالة «تاس» الروسية.

وفي سبتمبر الماضي، قام بوتين بمعاينة العقيدة النووية الروسية، والذي يعتبر تهديد غير معلن لاستخدام القوة النووية في حال تعرضت الأراضي الروسية لضربات.

المستقبل ورد فعل ترامب

تأتي موافقة بايدن قبل أقل من شهرين من عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو الذي أكد في عدة مناسبات أنه سيعمل علي إنهاء الحرب بسرعة، ولكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية القيام بذلك، إلى جانب وجود تخوفات أوكرانية من أن ترامب قد يوقف الدعم العسكري لبلاده، بما في ذلك شحنات الصواريخ، ما قد يغير مسار النزاع بشكل جذري.