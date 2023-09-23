7 معلومات عن صواريخ «أتاكمز».. تسعى أوكرانيا للحصول عليها من أمريكا

منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير عام 2022، تسعى الحكومة الأوكرانية جاهدة للحصول على أحدث وأقوى الأسلحة والتقنيات لمواجهة العدو ومنع توسعه داخل البلاد، واستعادة المناطق التي تم احتلالها بتقدم المعارك، ويعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هذا الهدف الأساسي في كل لقاء أو اتصال يجريه، سواء داخل البلاد أو خلال زياراته الخارجية.

بايدن يعلن عن نيته بتزويد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز»

وفقًا لتقرير نشرته شبكة «إن بي سي نيوز»، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن نيته تزويد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز» طويلة المدى، وقد أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول في الكونجرس بهذا الخبر.

أهم المعلومات عن صواريخ «أتاكمز»

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن صواريخ «أتاكمز» التي سترسلها أمريكا لأوكرانيا، وتأتي كالتالي:-

- نظام «أتاكمز»، وهو اختصار لنظام الصواريخ التكتيكية للجيش، كان واحدًا من أكثر طلبات أوكرانيا العاجلة، ويعود ذلك إلى أن مداه الطويل سيسمح لها بضرب أهداف روسية بعيدة جدًا.

- نظام أتاكمز هو صاروخ موجه بعيد المدى يبلغ مداه 300 كيلومتر، أو 190 ميلاً، وفقًا للشركة المصنعة له «لوكهيد مارتن».

- استخدمته الولايات المتحدة منذ عام 1991.

- صاروخ أتاكمز هو صاروخ موجه بعيد المدى يمنح قادة العمليات قوة نيران فورية لتحقيق النصر في المعارك العميقة، ويتم تحميل كل صاروخ في حجرة إطلاق تشبه نظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS)، ويتم إطلاقه من عائلة قاذفات MLRS أيضًا.

- تحمل حزمة توجيه محسنة مع نظام (GPS) تحديد المواقع العالمي.

- يحمل رأسًا حربيًا من فئة «WDU18» بوزن 500 رطل.

- يصل أقصى مدى له قرابة 300 كيلومتر.

-يمكن إطلاق نظام «أتاكمز» من قاذفات هيمارس، وهو نظام مدفعي أمريكي الصنع مثبت على شاحنة، وفقاً لتفاصيل أوردها موقع «إنسايدر».