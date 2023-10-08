انطلاق فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ

بدأت جامعة كفر الشيخ بتنفيذ العديد من برامج التوعية للشباب منها تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية تغطي جميع كليات الجامعة وحملات توعية يومية بالحرم الجامعي تستهدف الطلبة داخل الحرم الجامعي لتوعيتهم بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في إطار تنفيذ خطة الدولة بالجامعات المصرية لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

فعاليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفر الشيخ

وجرى تنفيذ عدد من الدورات العلمية المتخصصة داخل الكليات لتأهيل القيادات الشابة بها لدمجهم في برامج التوعية داخل جامعة كفر الشيخ، وبناء كوادر شابة داخل الكليات للوصول إلى عمل توعوي مستمر داخل الجامعة وخارجها، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المختلفة داخل الحرم الجامعي لتقديم خدمات التوعية والتوجيه والدعم للشباب في مجال مواجهة المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج السري والمجاني لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 في 30 مركزا علاجيا في جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس جامعة كفر الشيخ: عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ هناك عوامل كثيرة أسهمت في انتشار ظاهرة الإدمان في المجتمع منها التغيير في الأنماط والسلوكيات الاجتماعية للأفراد، إلى جانب انعدام الأمان بين الأطفال في الأسر المفككة، وضعف الأفراد على مواجهة مشاكلهم والهروب إلى الإدمان، وكذلك انعدام الوازع الديني لدى تجار المخدرات ومروجي الأدوية المسببة للإدمان.

ووجّه رئيس الجامعة، بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات، مؤكدا حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لا سيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

نائب رئيس الجامعة: القيم التربوية من أهم المحاور التي يجب التمسك بها

ومن جانبها، أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنّ هناك العديد من المحاور يجب التمسك بها، منها تعاليم القيم التربوية، بجانب غرس المبادئ السليمة والصحيحة والقيم والفضيلة بين الأبناء، مع التأكيد على تنفيذ قوانين مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تعميم مراكز علاج المدمنين، ومحاولة حل المشاكل الاجتماعية المسببة للإدمان.