«صندوق مكافحة وعلاج الإدمان»: نقدم خدماتنا مجانا وفي سرية تامة

قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن القيادة السياسية مهتمة بملف مكافحة وعلاج الإدمان داخل مصر على مدار الـ10 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على أكثر من محور في هذا الملف، أبرزها المحور الوقائي من خلال تنفيذ برامج توعوية متكاملة لحماية الشباب والأطفال من تعاطي المواد المخدرة.

توعية الأُسر بالاكتشاف المبكر للتعاطي

وأضاف «وهبة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأعياد والمناسبات تمثل بالنسبة لهم أهمية كبيرة، إذ يتم توعية الأُسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق في حالة تعاطي أحد أفراد الأسرة للمواد المخدرة.

الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

وتابع، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتمثل في 16023، وعلى المواطنين التواصل مع الصندوق للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان مجانا وبسرية تامة، مشيرا إلى تنفيذ برامج للنشء والأطفال بهدف رفع وعيهم بخطورة الإدمان.