انطلاق مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ.. 4 شروط للمشاركة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إطلاق مبادرة سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، لنشر ثقافة التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرالمناخي لتحقيق الريادة في التنمية المستدامة.

دورات تدريبية وممارسات تفاعلية

وأشار الدكتور رئيس جامعة بنها إلى أن المبادرة تستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة في مجال التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء جامعة بنها للتنمية المستدامة والمناخ لنشر ثقافة التنمية المستدامة في الجامعة والمجتمع المحيط، وذلك من خلال حزمة من الدورات التدريبية والممارسات التفاعلية العملية والميدانية متضمنة أنماط التنمية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاقتصاد الأخضر و الدائري و المبادرات الميدانية كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، والحوكمة والسياسات التمكينية للتنمية والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة والعادلة ، وايضا دور المؤسسات في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، والتعرف علي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

دفعة المعيدين

وأكد «الجيزاوي»، أن المبادرة عبارة عن مجموعة من الدفعات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة، وسيتم إطلاق الدفعة الاولى من المبادرة (دفعة المعيدين) خلال شهر نوفمبر الجاري، على أن تتوافر الشروط التالية في المتقدم كالتالي:

- معيد من الهيئة المعاونة بكليات الجامعة.

- لديه الحافز للعمل التطوعي في مجال التنمية المستدامة والمناخ.

- يتمتع ببعض المهارات مثل قدرته على البحث ، والتفكير النقدي ، والتواصل مع الآخرين.

- قدرته على القيادة ، وتكوين فريق والتحدث أمام الجمهور.

«بنها الأهلية» تشارك في فعاليات طلابية بالجامعة البريطانية

في سياق آخر، شارك طلاب جامعة بنها الأهلية في فعاليات مؤسسة «ايناكتس مصر» بالجامعة البريطانية، في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على نشر الفكر الإبتكاري وريادة الأعمال المجتمعية وإتاحة فرص التدريب لطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، في بيان، حث طلاب الجامعة للمشاركة في نشاطات وفاعليات مثل تلك البرامج التدريبية، وذلك لرفع مهاراتهم القيادية والإتصالية والعمل في فريق بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.