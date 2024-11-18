الإسكان: الالتزام بجداول تسليم أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الاثنين؛ لمتابعة سير العمل بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستشاري المشروع، وشركة «CSCEC» الصينية، وشركة انكوم.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للتسليم الابتدائي لأبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتكثيف أعداد العمالة، وضغط معدلات الأداء لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا

وأشار الوزير، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، و5 أبراج سكنية، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، إضافة للبرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري).