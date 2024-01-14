10 معلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة.. الأعلى في أفريقيا

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 10 معلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تسليمه لصالح وزارة الإسكان ضمن أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وجرى تصميمه ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي.

10 معلومات عن البرج الأيقوني

وفق البيانات التي أعلنتها وزارة الإسكان سابقا، ترصد «الوطن» 10 معلومات عن البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة، كما يلي.

- تم تصميم البرج الأيقوني ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي

- يتكون من 78 طابقًا تم التخطيط له ليكون على شكل مسلة فرعونية والشكل الخارجي سيكون زجاجيًّا.

- يضم مجمعًا متكاملًا من جميع الخدمات وسيضم العديد من المكاتب الإدارية.

- يُقام على مساحة تقارب 240 ألف متر وتتخطى المساحة الإجمالية للبرج نحو 7.1 مليون متر.

تفاصيل مهمة عن البرج الأيقوني

- يتكون من 3 أجزاء مختلفة مثل مبنى إداري للبرج والعاصمة، ومقر جديد للبنك المركزي المصري، ومطبعة مركزية للنقود.

- يشتمل على مقر جديد للبورصة المصرية وفنادق 6 نجوم.

- يُقام البرج الأيقوني باستثمارات صينية من شركة سيسك التي تعد واحدة من أكبر الشركات الهندسية على مستوى العالم.

- 79 هو عدد الطوابق في البرج الأيقوني.

- هناك اعتماد على خرسانة عالية الجودة وتتحمل الإجهاد بوزن يصل إلى 800 كيلوجرام.

- البرج الأيقوني أعلى برج في أفريقيا ويصل ارتفاعه إلى 400 متر.