وزيرة البيئة: ننفذ مشروعات التوازن البيئي للبحيرات بتوجيهات رئاسية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالبحيرات على مستوى الجمهورية، مؤكدة ضرورة متابعة أعمال المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير على جميع المحاور.

ومن جانبه استعرض المحافظ، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وموقف توصيل المرافق لمصنع إميسال الجديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، ومشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوربي، كأحد مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الإسكان، ووزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

ولفت الأنصاري إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، وعدد من الجهات البحثية، لتشكيل مجموعات عمل وإجراء الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال دفعات جديدة من الأنواع المختلفة من الأسماك والقشريات لبحيرة قارون، وطالب المحافظ في ختام كلمته بعقد اجتماع للجنة الوزارية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جهود التوازن البيئي للبحيرة.

وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أنّه جرى التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحبرة، وسيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون فى بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، مشيرًا إلى إمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة علي الصيد المخالف والجائر في الأربعة أشهر الأولى.

وأبدت وزيرة البيئة العمل خلال الفترة مع الوزراء المعنيين على حل التحديات التي تواجه عمليات التطوير في البحيرة وإعادة التوازن البيئي لها لإنجاز الخطط المبرمة في توقيتاتها الزمنية.