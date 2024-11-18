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ملك الأردن: سنواصل الدفاع عن القدس ونقف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

كتب:

هانى حسن
12:50 م | الإثنين 18 نوفمبر 2024
ملك الأردن

ملك الأردن

قال عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، إن مستقبل بلاده لن يكون خاضعا لسياسات لا تلبي مصالحه، مضيفا «سنبقى متمسكين بالسلام العادل لإعادة الحقوق للفلسطينيين».

وأضاف ملك الأردن، في خطاب العرش خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، إننا سنواصل الدفاع عن القدس ومقدساتها، ونقف بكل صلابة أمام العدوان الإسرائيلي على غزة.

وتابع الملك عبدالله: «نواصل جهودنا لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وسنواصل البناء وسنكتب فصولا جديدة في مسيرة بلادنا». 

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بقلم هانى حسن