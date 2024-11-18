«وأنت في بيتك».. طريقة حجز أو تغيير موعد بوحدات المرور لتجنب الانتظار

تقدم الإدارة العامة للمرور خدمات مختلفة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ما بين إصدار ملصق إلكتروني أو تجديد رخصة السيارة أو استخراج بدل فاقد أو تالف للرخص الخاصة بك، وأبرز هذه الخدمات حجز موعد من خلال وحدات المرور الإلكترونية، مع إمكانيه تعديل موعده أو الغائه.

حجز موعد بوحدات المرور إلكترونيا

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي طريقة حجز وتعديل أو إلغاء موعد بوحدات المرور الإلكترونية، والتفاصيل الكاملة الخاصة بالخدمات المقدمة من وحدات بها:

الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور.

الضغط على خانة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية.

قراءة الشروط والأحكام ثم الضغط على خانة «أوافق» آخر الشاشة.

الضغط على خانة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، وفي حالة الرغبة في الحجز يتم كتابة المعلومات الشخصية المطلوبة ما بين الاسم والجنسية والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ويتم كتابة معلومات عن الرخصة سواء كانت للسيارة أو القيادة.

تحديد موعد الخدمة المراد التوجه فيه.

وبذلك يكون تم حجز الموعد.

طريقة تعديل موعد حجز بوحدات المرور الإلكترونية

الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور.

الضغط على خانة تعديل موعد.

كتابة رقم الحجز ورقم الهاتف.

تعديل الموعد المراد الذهاب به.

وفي حالة الرغبة في إلغاء الموعد الذي تم حجزه يتم إتباع نفس الخطوات دون تحديد موعد جديد.

ماهي الخدمات المتاحة في وحدات المرور الإلكترونية؟

وحددت الإدارة العامة للمرور الخدمات المتاحة في وحدات المرور الإلكترونية وهي:

خدمة الفحص الفني للمركبات.

تجديد رخصة تسيير مركبة.

استخراج بدل تالف أو فاقد رخصه تسيير مركبة.

استخراج بدل تالف أو فاقد رخصة قيادة.

إصدار ملصق إلكتروني.

استخراج بدل تالف أو فاقد ملصق إلكتروني.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية

وتوجد وحدات المرور الإلكترونية في القاهرة في:

مول سيتي ستارز.

​​​​​ميفيدا.

سوق السيارات الجديد - طريق العين السخنة.

مركز 15 مايو – الشياخة الأولي.

مسجد الشرطة - التجمع الأول.

افينو مول في الرحاب.

ايست هب في مدينتي.

أماكن وحدات المرور الإلكترونية في الجيزة

​​​داندي مول.

​​​الحصري - موقف الحافلات.

ووحدات المرور في الإسكندرية:

​نادى سبورتنج.

مول سان ستيفانو.​

أماكن وحدات المرور في الغربية:

وحدة المرور الإلكترونية بنادى طنطا.

أماكن وحدات المرور في بورسعيد

الحي الإماراتي ببورسعيد.

أماكن وحدات المرور في البحر الأحمر:

سيتي سنتر - الغردقة.

أماكن وحدات المرور في أسيوط:

القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بجوار مدخل الإستاد.