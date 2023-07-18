هل يمكن ترخيص السيارات الجديدة في وحدات المرور الإلكترونية بالمولات؟

كشفت منصة وزارة الداخلية عن أن وحدات المرور الإلكترونية داخل المولات التجارية تقوم بتجديد رخص السيارات فقط مع إجراء الفحص الفني للموتور أيضًا، ولا تقوم بترخيص السيارات الجديدة لأن تلك السيارات لا بد أن يكون لها ملف في المرور التابع له محل إقامة مالك السيارة أولًا.

الوحدة الإلكترونية للمرور سيتي ستارز

ووفق منصة وزارة الداخلية، فأن تجديد رخصة السيارة والفحص الفني للسيارة داخل وحدات المرور الإلكترونية يتم في وقت قصير لا يتجاوز 60 دقيقة منذ وصول مالك السيارة وحتى استلام رخصة السيارة بعد الفحص الفني للسيارة وكشف جهاز العادم وغيرها من الإجراءت الخاصة بتجديد رخصة السيارة.

وتعد وحدة المرور في المركز التجاري سيتي ستارز هي الوحدة الإلكترونية في القاهرة لتجديد رخصة السيارة مع الفحص الفني للموتور أيضًا في سهولة ويسر، أما باقي الوحدات الإلكترونية في القاهرة والجيزة لا توجد داخلها خدمة الفحص الفني للموتور.

الوحدات الإلكترونية في القاهرة والمحافظات

أماكن الوحدات الإلكترونية في القاهرة والمحافظات وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية وهي:

- مول ستي ستارز مدينة نصر- مول نفيدة منطقة القاهرة الجديدة - أمام مسجد عمر مكرم بالتحرير - أرض المعارض بمدينة نصر.

- الجيزة «داندي مول - موقف الحفالات بميدان الحصري- مدينة ضرة بالشيخ زايد - ميدان الثورة بالدقي».

محافظة الإسكندرية «كارفور بمول ستي سنتر- نادي سموحة».

- محافظة مرسى مطروح «مراسي- ووحدة مرور متنقلة تحت الطلب».

- محافظة الغربية توجد بها وحدات متنقلة مرورية بـ«نادي طنطا».

- محافظة بورسعيد «الحي الإماراتي».

- محافظة البحر الأحمر «ستي سنتر بالغردقة».

- محافظة أسوان «وحدة مرور متنقلة بأسوان تحت الطلب»