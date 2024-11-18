«دفاع النواب»: مشاركة الرئيس السيسي في قمة العشرين تؤكد دور مصر المحوري

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2024 تؤكد نجاح الدولة في ملف العلاقات الخارجية، وكذا دور مصر المحوري بين دول العالم، وريادتها إقليميا ودوليا، وأن العلاقات والشراكات الاستراتيجية التي أقرها الرئيس السيسي أعطت لمصر ثقلًا للمشاركة في المحافل الدولية.

التبادل التجاري بين دول قمة العشرين

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ضخم، ويؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، خصوصًا أن حجم التبادل التجاري سجل 61 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ55.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، وهذه الأرقام لها دلالات إيجابية تؤكد صدق الرؤية المصرية الثاقبة.

دعم حقوق الدول النامية

وشدد وكيل دفاع النواب على أنّ مصر معنية بالدفاع عن الحقوق والحريات وتقوم سياستها على إقرار السلام العادل وإقرار حقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي، وهذا ما يحمله الرئيس خلال القمة، والتي تهدف مصر من مشاركتها في القمة إلى تعزيز دور الدول النامية، وحشد الدعم لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي بما يضمن تخفيف أعباء الديون وزيادة التمويل، وكذلك دور مصر كبير في طرح قضايا الدول النامية، خاصة الإفريقية والعربية، وتعزيز صوتها في صياغة السياسات الدولية، ما يعكس دور مصر كممثل للدول النامية في القضايا الاقتصادية والسياسية.

وبين وكيل دفاع النواب بأن مثل هذه المشاركات ستنعكس بكل تأكيد على الاقتصاد المصري وعرض الفرص الواعدة، وتدعيم حقوق الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.