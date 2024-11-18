وصول ملك الأردن إلى مجلس الأمة لإلقاء كلمة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية

قالت آية السيد مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من عمان، إنّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وصل إلى مجلس الأمة رفقة الموكب الأحمر، موضحة أنّ هناك عديد من الأمور التي سيتحدث عنها الملك بحسب المحللين السياسيين، في ظل ما يحدث الآن في الساحة العربية والأراضي الفلسطينية ولبنان، إذ من المؤكد أن خطاب الملك سيتناول ما يحدث في الساحة الإقليمية ومجلس النواب.

محاور خطاب الملك الأردني عبدالله الثاني

وأضافت «السيد» خلال مداخلة مع الإعلامية آية الكفوري، أنّ خطاب العرش للملك الأردني سيتناول حديثا عن أهمية التشاركية الحزبية والسياسية داخل مجلس النواب، خاصة أنه ضمن تحديث المنظومة الاقتصادية والسياسية والإدارية التي سعى إليها، مشيرة إلى أن هناك أهمية لانخراط الشباب في الحياة الحزبية، ما جرى ملاحظته خلال مجلس العشرين الحالي، إذ إن هناك فئة من الشباب تحت القبة من أجل الإدلاء بالرأي وتحديد المصير.

الأردن ليس بمعزل عن ما يحدث في الدول المجاورة

وتابعت: «خطاب الملك الأردني اليوم مهم للغاية ويأتي في توقيت حساس، خاصة أن الأردن ليس بمعزل عن ما يحدث في الدول المجاورة، بالتالي هناك تأكيدات على أهمية التعاون وأخذ القرارات التي من مصلحتها أن تدفع عجلة الاقتصاد الأردني».