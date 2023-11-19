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الملك عبدالله الثاني: الاعتداء على الكوادر الطبية بالمستشفى الأردني جريمة بشعة

كتب:

يارا أشرف
02:17 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنّ الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني بغزة جريمة بشعة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الهجوم، وذلك وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد العاهل الأردني، استمرار الدعم لجهود كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة لخدمة أهالي القطاع، كجزء من وقوف الأردن المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين.

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بقلم يارا أشرف