باحث سياسي: الفلسطينيون متمسكون بأرضهم رغم الانتهاكات الإسرائيلية

قال الدكتور محمود خلوف، الباحث السياسي، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يتبع استراتيجية تقوم على مزيد من التدمير والإبادة الجماعية والقتل في الأراضي الفلسطينية ولبنان، بهدف انشغال كل عربي بهمومه اليومية حتى ينسى القضية الأسمى والأكبر وهي قضية بلاده والاحتلال.

إسرائيل ترى نفسها قوة ردع وحاسمة للمعارك

وأضاف «خلوف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كل ما تتحدث عنه إسرائيل لا يتعدى أكثر من ترويج الأمل لدى المجتمع الإسرائيلي ومحاولة المغالاة بأن إسرائيل قوة ردع وقادرة على حسم المعارك والأمور، لكن على أرض الواقع لم يتقهقر الشعب الفلسطيني ومستمر في أرضه.

الفلسطيني يتشبث بأرضه رغم الإبادة المستمرة

وتابع: «الإبادة الجماعية بقطاع غزة أدت حتى الآن إلى قتل أكثر من 43 ألف مواطن، فضلا عن تدمير 85% من البنية التحتية والمرافق الحياتية، لكن رغم ذلك مازال الفلسطيني يتشبث بأرضه»، لافتا إلى أنّ إسرائيل تعتقد بأنها جاهزة لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وإعادة الاستيطان.