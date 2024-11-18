لعنة الإصابات المتكررة تضرب ثنائي الأهلي المغربي

يواجه الثنائي المغربي بصفوف النادي الأهلي، أشرف داري ورضا سليم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، سوء حظ مؤخرا بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها الثنائي، وتتسبب في استبعادهم من المشاركة في تشكيل الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري.

ويبتعد رضا سليم عن المشاركة في تشكيل الأهلي بسبب إصاباته وشكواه المتكررة من آلام الركبة، بينما يغيب أشرف داري بسبب الإصابة في كاحل القدم.

رضا سليم يتعافى واستمرار تأهيل أشرف داري

رضا سليم لاعب النادي الأهلي

وخضع رضا سليم لبعض الحقن الطبية، من أجل زوال آلام الركبة، ليعود اللاعب من جديد للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية، معلنًا جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة، أمام الاتحاد السكندري.

ويتواصل غياب أشرف داري، بسبب إصابته في كاحل القدم على خلفية حقنه بالكورتيزون طوال الفترة الماضية، للتعافي من الإصابة، ما تسبب في استمرار تأهيله وتكرار إصابته، إذ يحتاج اللاعب لفترة تصل إلى أسبوع، من أجل العودة للمباريات مرة أخرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري NILE.