بيراميدز يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي في صفقة مجانية

شهدت الأيام الأخيرة، دخول مسؤولي نادي بيراميدز في مفاوضات قوية مع حارس النادي الأهلي الشاب حمزة علاء، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وينتهي عقد حمزة علاء مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني خلال يناير المقبل، خاصة أنّ اللاعب لا يشارك في صفوف الأهلي في ظل مشاركة محمد الشناوي أساسيًا، وتألق مصطفى شوبير، الحارس البديل.

حمزة علاء يرفض إغراءات بيراميدز

وقال مصدر مقرب من الحارس حمزة علاء، إنّ مسؤولي نادي بيراميدز عرضوا على اللاعب راتبًا يصل إلى 10 ملايين جنيه في الموسم، بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة، مقابل التوقيع مجانا للنادي السماوي في يناير المقبل، والانتقال للفريق في بداية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر، أنّ حمزة علاء رفض مفاوضات نادي بيراميدز، مؤكدًا أنّه لن يرحل عن صفوف الأهلي بشكل مجاني باعتباره أحد أبناء النادي.

وأشار إلى أنّ الأهلي يجري مفاوضات قوية مع الحارس في الوقت الراهن، من أجل تجديد عقده والموافقة على إعارته، في ظل رغبة اللاعب للرحيل عن صفوف الفريق للحصول على فرصة المشاركة.

كولر يتمسك باستمرار حمزة علاء

ويرفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة إعارة حمزة علاء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم، خوفًا من إصابة أحد الحراس، خاصة أنّ الموسم الماضي شهد أزمة في ملف حراسة المرمى بعد إصابة محمد الشناوي في الكتف.