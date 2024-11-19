ماذا تعرف عن عشبة البرينغراج؟.. «كنز فوائد وصيدلية متحركة»

=هل تخيلت يوما أنّ عشبة واحدة قادرة على علاج عدّة أمراض، ويمكنها تخفيف آلامك وتقليل الالتهابات وخفض مستوى السكر في الدم؟ هذا الأمر واقع لكنه غير منتشر في الدول العربية بشكل كبير، فعشبة البرينغراج كنز من الفوائد، لكن نادرة وقليلة الانتشار، حيث توجد في الهند والبرازيل وتايلاند والصين ونيبال، وبعض الدول العربية ذات المناخ الرطب، وفق موقع «Health» المتخصص في شؤون الصحة.

فوائد عشبة البرينغراج

الدراسات الحديثة تشير إلى أنّ عشبة البرينغراج تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، تتمثل في خفض التأثيرات الضارة المنتشرة في الجسم، والناتجة عن زيادة مستويات الكوليسترول وضغط الدم، بحسب موقع «Useful Tropical Plants» المتخصص في الأعشاب والنباتات.

الدراسة التي نُشرت في مجلة Evidence-based complementary and alternative medicine، بيّنت أنّ العشبة تساعد على توسيع الأوعية الدموية، ولها عوامل مساعدة في علاج خلايا سرطان الأمعاء، وهو ما علق عليه الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، موضحًا فوائدها كما يلي.

تساعد على التئام الجروح.

تعمل على التقليل من التعرض إلى الشيخوخة.

تعمل على إصلاح التلف بالبشرة.

غنية بمضادات الأكسدة.

تحتوي على مادة البوتاسيوم وفيتامين ب التي تساعد على تقوية عضلات الجسم.

تحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات.

عشبة البرينغراج تعمل على تجنب آلام المعدة.

البرينغراج مفيد تناوله لمرضى الضغط العالي.

تعزز عشبة البرينغراج مناعة الجهاز الهضمي.

تخفيف حدة الأعراض المرافقة لالتهابات فروة الرأس.

تحفيز نمو الشعر.

تعمل على تحفيز تجدد خلايا وأنسجة الكبد.

كيفية الاستفادة من عشبة البرينغراج

وأضاف «عفيفي»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عشبة البرينغراج تستخدم كمشروبٍ ساخن عن طريق الخطوات التالية خلطها مع الماء الساخن ثم إضافة النعناع أو الينسون وإضافة العسل، موضحًا أنّ زراعتها تتطلب تربة جيدة التصريف، ولها رائحة عطرية مميزة.

وبحسب أخصائي التغذية العلاجية فإنّ تناولها كمشروب ساخن يساعد على تخفيف التهابات الجسم، وخفض مستوى السكر في الدم، خاصة وأنّها تحتوي على مركبات الكوميستان، والويدولاكتون، وديميثيلويدولاكتون، التي تعالج الآم الجسم.