5 نصائح لتخفيف آلام جرثومة المعدة.. السر في الخضروات

جرثومة المعدة أو ما تُعرف بالجرثومة الحلزونية، هي من أنواع البكتيريا التي تعيش وتتكاثر في جدار المعدة المُبطن، وتُعد إحدى الأسباب الرئيسية لحدوث الالتهابات في المعدة والاثني عشر، كما أنها إحدى مسببات القرحة الهضمية، وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

أسباب جرثومة المعدة

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، أن أسباب الإصابة بجرثومة المعدة ما زالت غير معروفة حتى الآن، إلا أن الدراسات والأبحاث أوضحت أن العدوى تنتقل من خلال تناول الطعام أو الشراب الملوث، وكذلك استخدام أواني الطهي الملوثة، مضيفة أن معاناة المُصاب بها تبدأ بمجرد اختراق الجرثومة لجدار المعدة ومن ثم إفرازها للأمونيا وقيامها بتقليل أحماض المعدة.

وتابعت عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة تبرز من خلال، حدوث اضطرابات المعدة وصعوبة عملية الهضم والغثيان والقيء، وكذلك الشعور بانتفاخ البطن، وفي حالات الإصابة الأكثر حدة، يعاني المرضى من التعب والإرهاق وفقدان الشهية والحرقة وقرحة المعدة.

أهمية إجراء الفحوصات الطبية

ولعلاج جرثومة المعدة، ينبغي أهمية إجراء التحاليل والفحوصات حتى يحدد الطبيب العلاج المناسب لكل حالة، إذ يؤدي عدم الاهتمام بالعلاج إلى حدوث مضاعفات خطيرة كالإصابة بفقر الدم وحدوث نزيف داخلي في المعدة، فضلًا عن انخفاض ضغط الدم نتيجة حدوث النزيف.

وقدمت عبد الوهاب 5 نصائح يُمكن اتباعها لتخفيف آثر جرثومة المعدة، كالتالي: