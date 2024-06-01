4 زيوت عطرية تساعد على تنقية وترطيب البشرة وتخفيف آلام المعدة

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، اليوم السبت، ياسمين الغمراوي أمين الاتحاد الدولي لـ«الأروماثيرابي»، وفي حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، أوضحت العديد من فوائد الزيوت الطبيعية والمواد العطرية التي يمكن استخلاصها من بعض النباتات، مثل «الجرينيوم» الشبيهه للغاية بالياسمين وزيوت الورد العطريين، وكذلك «الروزماري».

وأكدت ياسمين الغمراوي، في حوارها بالبرنامج المُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ زيت «الجرينيوم» جيد لـ توازن الهرمونات بالنسبة للمرأة، ويحسن ويغذي البشرة خاصة «الدهنية»، ولكن يجب تخفيفه أولاً بإضافته لزيوت أخرى مثل «الجوجوبا» أو «جوز الهند» لتجنب التحسس منه.

وأوضحت الغمراوي، فوائد «النعناع» للأمعاء واستخدام زيوته في دهان منطقة البطن الذي يساعد على إزالة الانتفاخات، مضيفة: «الدراسات والأبحاث أوضحت فوائد الزيوت الطبيعية في معالجة السرطان وعلاج الأعراض الجانبية والمضاعفات، مثل القيء والصداع وتخفيف الآلام، فالزنجبيل وعشب الليمون يخففان القيء والنعناع يهدىء الميل للقىء، وجميعها مواد طبية طبيعية».

وعن أسعار الزيوت المستخلصة من المواد الطبيعية، قالت إنَّ زيت الورد والياسمين ربما يكون مرتفع التكلفة إلى حد ما، خاصة لو كان نقي وغير مخلوط، بخلاف زيوت النعناع أو الليمون منخفضي التكلفة مقارنة ببقية الزيوت.