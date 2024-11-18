محافظ الغربية: المحلة الكبرى ستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أهمية مدينة المحلة الكبرى كمركز صناعي رائد، قائلا «المحلة الكبرى تعد من أعرق المدن الصناعية في مصر، وهي قلب صناعة الغزل والنسيج، وفي ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية، ستصبح المحلة مدينة صناعية من الطراز الأول».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لمناقشة مستجدات الأعمال في مشروع تطوير الشركة وتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركة في مختلف المجالات.

مراحل تطوير قطاع الغزل

واستعرض المهندس أحمد بدر مع المحافظ آخر مستجدات العمل في مشروع تطوير شركة غزل المحلة، حيث تم مناقشة نسب الإنجاز المحققة في مختلف مراحل التطوير، بما في ذلك المصانع الجديدة التي يتم تشغيلها بأحدث التكنولوجيات العالمية، والتي ستسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المصرية، ما سيفتح أسواقاً جديدة ويعزز من قدرة الشركة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي، مؤكدا على الاهتمام بتدريب العنصر البشري وتنمية مهاراته وفق البرامج التدريبية المحددة.

رؤية الدولة

وأشاد اللواء أشرف الجندي بما تحقق من تقدم في أعمال التطوير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الصناعي وإحياء القلاع الصناعية الكبرى.