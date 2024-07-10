فى أول زيارة رسمية له.. وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة غزل المحلة

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، داخل شركة مصر للغزل والنسيج ،وذلك في مستهل أول زيارة تفقدية للشركة بالمحلة الكبرى.

تطوير شركة غزل المحلة

واستمع الوزير والمحافظ لعرض توضيحي عن المشروع القومي لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أوضح أن الحكومة ، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة الصناعة هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، ما يدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة.

قلعة صناعية كبرى

وأشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بأعمال التطوير بشركة غزل المحلة، مؤكدا أنه في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستعيد النور لقلعة صناعة الغزل والنسيج لتعود لسابق عهدها، مشيرا إلى استعداد المحافظة التام لتقديم كل سبل الدعم الممكنة، ومضيفًا أن المحلة الكبرى تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية وستصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط.