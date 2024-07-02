حياته مباراة على 3 جبهات.. نجم «غزل المحلة» كابتن وطالب ومندوب مبيعات

حقيبة رمادية اللون، تحتوي تارة على ملابسه الرياضية الخاصة بالتمرين، وتارة أخرى كتبه الدراسية، وفي بعض الأيام يحمل داخلها «بضاعة» يوصلها إلى الزبائن مقابل بعض جنيهات، هكذا تدور حياة محمود كرم، كابتن فريق غزل المحلة 2005، بين الرياضة، والدراسة، والعمل كمندوب مبيعات.

البداية كانت بانتشار صورة «محمود» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء وجوده داخل «موقف» المنصورة بمحافظة الدقهلية، حاملا البضاعة التي يقصد توصيلها لزبائنه، مرتديا حقيبته الرمادية، ما جعل صورته تنل تعاطف كل من رآها.

«محمود» يحكي تفاصيل قصته

يروي «محمود» البالغ من العمر 19 عاما، لـ«الوطن»، أنه منذ أسابيع قليلة حصل على الإجازة الصيفية، بعد نهاية العام الدراسي الأول له بكلية الآداب قسم التاريخ بجامعة طنطا، مقررا البدء في عمل جديد كمندوب مبيعات بإحدى الشركات، بجانب المشاركة في تدريبات ومباريات فريقه، مضيفا: «أنا الابن الوحيد على 3 بنات، ودلوقتي بقيت العائل الوحيد للأسرة بعد وفاة والدي، وبروح التمرين يوم، ويوم تاني للشغل».

الحصول على شارة الكابتن

يعد «محمود» كابتن فريق مواليد 2005 بنادي غزل المحلة، باعتباره اللاعب الأقدم، ومنذ أن كان عمره 7 سنوات عام 2012، التحق باختبارت الفريق وتجاوزها، وبقى في مكانه حتى وقتنا الحالي.

سفر «محمود» بين المحافظات

«شغلي تبع شركة شحن، وبيكون عبارة عن إني بسافر كذا مكان في محافظة معينة، وآخر مرة كنت في الدقهلية، وروحت المنصورة والسنبلاوين»، بحسب ما قاله «محمود»، مؤكدًا أن سبب رغبته في العمل، هو زيادة دخله، وحتى الآن لم يقم الظهير الأيسر بالتوقيع على أي عقد احترافي بكرة القدم.