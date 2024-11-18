«تموين المنوفية»: افتتاح 10 معارض أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 30%

أكدت الدكتورة سهير مغربي مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، افتتاح أسواق اليوم الواحد اليوم وغدا في جميع إدارات التموين بالمحافظة، يأتي ذلك في ظل اهتمام الحكومة بتوفير كل الاحتياجات اللازمة للمواطنين خصوصا محدودي الدخل.

افتتاح أسواق اليوم الواحد

وتابعت في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن عدد أسواق اليوم الواحد بلغت 10 منافذ مُوزعة بجميع الإدارات التموين وفي جميع المراكز، حيث جرى افتتاح بعضها اليوم والبعض الآخر سيتم افتتاحه غدا الثلاثاء، مُشيرة أن هناك تخفيضات على جميع السلع الغذائية الأساسية تصل إلى 30%، بالتعاون مع التجار بالقطاع الخاص.

وذكرت أن المنافذ موجودة في الأماكن التالية: «شبين الكوم - تلا - الشهداء - منوف - الباجور - قويسنا - بركة السبع - أشمون - السادات - سرس الليان»

استكمال السوق لمدة 4 أيام

وقال المهندس وفيق حسن رئيس مركز ومدينة تلا لـ«الوطن»، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المواد الغذائية في الساعات الأولى من افتتاح المعرض، وأنه من المحتمل استمرار السوق لمدة 4 أيام مقبلة من أجل استفادة المُواطنين من انخفاض الأسعار مقارنة بالخارجية.