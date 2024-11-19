تفاصيل درجات أعمال السنة للصف الثاني الثانوي.. اختباران في الفصل الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثاني الثانوي للأسبوع التاسع والأداءات الصفية والمنزلية، للفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة التعليم الإلكتروني.

التقييم الأسبوع التاسع للصف الثاني الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن درجات التقييمات الأسبوعية جزء من أعمال السنة للصف الثاني الثانوي، وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن نظام الدراسة والتقويم للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

درجات أعمال السنة للصف الثاني الثانوي

وأوضحت وزارة التعليم، درجات التقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية وامتحانات الفصل الدراسي الأول، كالتالي:-

الفصل الدراسي الواحد يضم اختبارين شهريين.

- من الدرجات لامتحانات الشهر أكتوبر.

- 15% من الدرجات لامتحانات شهر نوفمبر.

- 30% من الدرجة الكلية للمادة لامتحانات الفصل الدراسي.

- 60% من الدرجة الكلية للمادة للامتحانات.

- السلوك والمواظبة بنسبة 10%.

- كشكول الحصة والواجب بنسبة 15%.

- التقييم الأسبوعي بنسبة 15%.

- إجمالي أعمال السنة 40% من الدرجة الكلية للمادة.